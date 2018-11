Nato comitato Per la rinascita di Norcia

In occasione del secondo anniversario dal sisma nasce il comitato "Per la rinascita di Norcia" che riunisce le varie associazioni e comitati che sono nate negli ultimi anni nella città di San Benedetto.

A comunicarlo sono gli stessi promotori e l'hanno fatto attraverso un documento inviato al commissario straordinario alla ricostruzione, Pietro Farabollini, alla presidente della Regione, Catiuscia Marini, al sindaco, Nicola Alemanno e all'Usr-Ufficio speciale per la ricostruzione.

A spingere alla costituzione del comitato, si legge nella lettera, è la "preoccupazione per la lentezza della ricostruzione e per il conseguente senso di sfiducia di una popolazione già duramente provata". E' stato inoltre spiegato che il pericolo "maggiore" è lo spopolamento di questi territori. Per avere un quadro chiaro della situazione il comitato ha dato vita anche un "Osservatorio indipendente sulla ricostruzione" che ha portato a "individuare delle problematiche.