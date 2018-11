Approvata legge umbra per editoria

L'Assemblea legislativa ha approvato oggi, con 18 voti favorevoli (Pd, Ser, misto-Mdp, FI, FdI, Misto-Umbria next, Misto-Ricci presidente-IC, Lega) e due contrari (M5S), il disegno di legge "Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale". Previste risorse pari a 780 mila euro per gli anni 2018, 2019, 2020.

Il presidente della prima Commissione, Andrea Smacchi, relatore del provvedimento, ha detto che la stampa quotidiana in Umbria "negli ultimi dieci anni ha perso il 53 per cento dei ricavi". "Cinquanta giornalisti umbri - ha aggiunto -, su poco più di 250 del totale con contratti di lavoro dipendente sono in disoccupazione o in cassa integrazione. L'Umbria, negli ultimi anni ha perso due quotidiani regionali e una televisione locale".

Il vicepresidente della Regione e assessore Fabio Paparelli ha quindi parlato di un testo che "tiene fede a due principi: garantire il pluralismo e l'autonomia e la libertà dell'informazione".