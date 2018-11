Professor Santi docente onorario Ateneo Polonia

Il professor Claudio Santi, docente di Chimica organica nel Dipartimento di Scienze farmaceutiche dell'Università di Perugia, è stato insignito del titolo di "Professore onorario" dell'Università di Studi umanistici e scienze naturali Jan Dugosz di Czstochowa nel corso di una riunione solenne del Senato accademico.

La figura scientifica del docente perugino, i meriti scientifici che sono stati alla base del conferimento dell'onorificenza e le collaborazioni tra il professor Santi e la Jan Dugosz University, sono stati al centro della laudatio del professor Józef Drabowicz, direttore dell'Istituto di scienze chimiche e dell'alimentazione. Questi ha rimarcato come il professore dell'Ateneo di Perugia "sia riconosciuto, a livello internazionale, come una figura di riferimento nel campo della chimica e biochimica del selenio".

Il professor Santi ha quindi tenuto una lectio magistralis sul potenziale utilizzo dei composti organici del selenio in campo farmaceutico.