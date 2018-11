'Natale da favola' in centro Perugia

Sarà un "Un Natale da favola" quello che Perugia si appresta a vivere, con tante animazioni ed iniziative che prenderanno il via l'8 dicembre per proseguire fino all'Epifania nel centro storico della città.

Quattro i temi principali, le favole, i canti di Natale, i borghi e le atmosfere, che faranno da filo conduttore tra le varie piazze, vie e luoghi del centro.

Il Natale di Perugia promosso dal Comune - è stato spiegato - sarà dunque a misura di famiglia, realizzato grazie al contributo e alla collaborazione di Regione, Camera di commercio e del consorzio Perugia in Centro, con il contributo delle associazioni dei residenti.