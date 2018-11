Marini, Bertolucci ci fatto amare cinema

"Ci ha fatto amare il grande cinema, ci ha raccontato il mondo con la grandezza della sua fotografia, con i costumi straordinari, con la profondità delle storie": la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini ricorda il regista Bernardo Bertolucci, morto all'età di 77 anni. Sottolineando, su Facebook, "l'onore di averlo per molte estati nella nostra campagna umbra e tuderte".

Per diversi anni il maestro ha infatti preso in affitto una casa in campagna. Vicino a lui Enzo Siciliano, Corrado Augias e molti altri intellettuali e artisti che dagli anni '80 hanno scelto il centro umbro come il loro buon ritiro. Tra i quali i pittori Nino Cordio e Piero Dorazio. Bertolucci conduceva comunque una vita molto ritirata.

"La prima volta che sono entrata nella Città Proibita di Pechino - ha ricordato ancora Marini - dopo alcuni anni dalla visione dell'Ultimo imperatore ho capito ancora di più la grandiosità di Bernardo Bertolucci. Grazie maestro".