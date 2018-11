A Villa umbra workshop #Adumbria 2018

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - "L'Accesso Unico è un programma molto importante perché vuole creare un punto unico di accesso per i cittadini umbri nei confronti delle Amministrazioni. E' un lavoro difficile, che richiede l'interazione fra tutte le amministrazioni. E proprio al dialogo e al confronto fra le amministrazioni è stato dedicato il seminario a Villa Umbra.

L'obiettivo è mettere il cittadino al centro dell'azione amministrava": così l'assessore regionale all'Innovazione, Antonio Bartolini, al seminario "Accesso unico ai servizi delle P.A. dell'Umbria. Integrazione tra le istituzioni per il ridisegno dei servizi", a Villa Umbra.

E' l'ultima tappa del workshop #Adumbria2018, promosso dalla Regione in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica.

"Siamo lieti di aver partecipato al Workshop #Adumbria2018" ha sottolineato Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola.