Porzi, educazione contro violenza donne

"La violenza contro le donne è ignoranza, l'ultimo rifugio degli incapaci e si combatte con la conoscenza, con l'educazione e la formazione": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne.

"Il tema è quanto mai caldo e attuale - spiega Porzi - alla luce dei numeri che parlano chiaro: in Italia dall'inizio dell'anno 106 vittime, pari al 37 per cento degli omicidi totali. In Italia, secondo Grovio, l'Organismo del Consiglio d'Europa che monitora ogni paese per l'applicazione della Convenzione di Istanbul (contro la violenza sulle donne) sta preparando un rapporto sull'Italia e si prepara ad una sostanziale bocciatura. In Umbria nel solo 2018 ben 355 le donne ascoltate nel centro antiviolenza di Perugia. Numeri tragici, che restituiscono l'idea della gravità del fenomeno, difficilmente arginabile anche a causa della variabilità di 'violenze' a cui le donne vengono sottoposte e che troppo spesso non vengono denunciate".