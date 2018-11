Indagini su rapina compro oro Fabro

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 24 NOV - Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Orvieto sulla rapina avvenuta nel pomeriggio di venerdì in un compro oro di Fabro.

Due - secondo quanto si apprende - le persone che, a volto scoperto e con una pistola (non si esclude fosse giocattolo), hanno intimato al proprietario dell'attività di consegnare gioielli e valori. Il bottino è in corso di quantificazione, ma sarebbe di diverse decine di migliaia di euro.

Gli investigatori non eslcuono inoltre che ad attendere i due in auto fuori dal negozio ci fosse un complice.

Le indagini si avvalgono anche delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. (ANSA).