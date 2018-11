Barberini si complimenta con Angelucci

Complimenti a Federico Angelucci, bravo cantante e showman folignate e umbro, per la bella e meritata vittoria di 'Tale e quale Show 2018', trasmissione di punta di Rai Uno": a complimentarsi è l'assessore regionale alla Salute Luca Barberini. Lo fa con un post su Facebook.

"Ricordiamo tutti - ha scritto Barberini - il grande spettacolo di solidarietà, che ha organizzato, diretto e presentato a Cascia, in occasione dell'apertura della nuova struttura di riabilitazione ospedaliera, dopo il terremoto del 2016. Un evento memorabile, con oltre 3 mila persone sul sagrato della Basilica di Santa Rita, che ha regalato emozioni e speranza ai terremotati, mettendo in luce il talento generoso di Federico. Congratulazioni e in bocca al lupo - ha concluso Barberini - per un futuro brillante".