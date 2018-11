Auto contro muro casa, inagibile abitazione

È stato necessario evacuare un'abitazione in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte in strada di Acquasparsa, nella zona di Campomicciolo, a Terni.

Un trentatreenne alla guida di una Suzuki Gran Vitara, poco dopo la mezzanotte, ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un muro di una casa. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Maria e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre a 118 e carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che, a causa dei danni riportati per l'urto dall'edificio hanno dichiarato inagibile l'abitazione.