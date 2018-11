Spoleto, nuova illuminazione in centro

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 22 NOV - Sono stati completati al 60% gli interventi per l'illuminazione del centro città, a Spoleto, cominciati nello scorso ottobre, nell'ambito del progetto di Agenda urbana. Con l'ultimazione dei lavori verrà consegnata alla città una nuova rete di illuminazione stradale del centro storico formata da corpi illuminanti con sistemi ad alta efficienza e a basso impatto ambientale e da sistemi di telecontrollo per la riduzione dei consumi energetici e per la predisposizione della rete di pubblica illuminazione a supporto di altri servizi in ottica smart cities.

Complessivamente la nuova illuminazione, realizzata da Enel Sole, società di Enel X, che si è aggiudicata la gara indetta dal Comune, consentirà un risparmio energetico del 40% rispetto agli attuali impianti. Il centro storico sarà dotato di un'illuminazione pubblica a luce calda più nitida, efficiente e sicura.