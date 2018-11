Protocollo d'intesa su sicurezza all'Ast

(ANSA) - TERNI, 22 NOV - Rinnovato nella sede della prefettura di Terni il protocollo d'intesa tra Ast, istituzioni e organizzazioni sindacali per promuovere ed attuare all'interno dell'acciaieria un sistema pianificato e coordinato che garantisca sempre più elevati livelli di sicurezza e di salute dei lavoratori, oltre che di tutela dell'ambiente. L'accordo parte dalle intese sottoscritte nel 2008, nel 2010 e nel 2014 e si fonda su una verifica congiunta dei risultati raggiunti e delle prospettive per lo sviluppo di ulteriori collaborazioni ed iniziative. Presenti il prefetto Paolo De Biagi e l'ad di Ast Massimiliano Burelli. "Con questo protocollo - ha detto quest'ultimo - l'azienda ribadisce il proprio impegno ad arrivare all'obiettivo infortuni zero e l'attenzione ad un tema che è priorità assoluta: rimandare tutti i lavoratori a casa nelle stesse condizioni in cui sono". Burelli ha poi ricordato che il protocollo "è stato ampliato anche al tema dell'ambiente".