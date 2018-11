Dinamicità per mercato umbro dell'auto

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Dimostra una "certa dinamicità", rispetto al dato medio nazionale in calo, il mercato umbro dell'auto. Un segnale, per il settore automotive, che è stato definito "interessante" durante il convegno organizzato da Federmotorizzazione Confcommercio, come tappa umbra del tour nazionale #MobilitàTour, in collaborazione con Confcommercio Umbria e Arca Umbria, l'Associazione regionale concessionari auto.

Notizie positive in Umbria arrivano dal mercato delle autovetture nuove: se in Italia questo segna un -3,21% nel periodo gennaio-ottobre 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il dato umbro è positivo seppure per un piccolo +0,66%. Nei primi dieci mesi del 2018 sono state infatti immatricolate in Umbria 21.843 auto contro le 21.699 dello stesso periodo del 2017.

Il trend è ancora più positivo per l'usato: nei primi dieci mesi dell'anno sono stati registrati 41.636 passaggi di proprietà contro i 40.887 dello stesso periodo del 2017, con un incremento dell'1,83%.