Diabete, progetto "Cammina con noi"

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 22 NOV - L'Associazione Ado Onlus, Associazione diabete Orvieto, con il patrocinio dell'Azienda Usl Umbria 2, della Provincia di Terni, dell'Ordine provinciale dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Terni e della Simg Umbria, presenta ad Orvieto, nei giorni 24 e 25 novembre prossimi, il progetto "Cammina con noi", per promuovere uno stile di vita sano all'insegna dell'attività fisica e dello sport.

Un messaggio che l'Associazione intende rivolgere a tutta la popolazione, non solo a coloro che sono affetti da patologie, come il diabete. "Dedicare due o tre volte a settimana almeno 20/30 minuti all'attività fisica - spiega in una nota della Usl la presidente Ado Sara Scillitani - vuol dire in primo luogo prevenire disturbi fisici ma anche donare sollievo alla nostra vita mentale e a tutto ciò che da essa dipende. Tutto questo sarà al centro di un'approfondita analisi attraverso immagini, narrazioni e testimonianze".