Cosmetici e profumi sequestrati da Gdf

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 22 NOV - Sequestrati dalla guardia di finanza alle Fiere di San Florido di Città di Castello oltre 300 prodotti cosmetici (trousse, matite e ombretti) e profumi di note marche risultati contraffatti e posti in vendita senza le autorizzazioni. Il commerciante, di origine campana, era privo della licenza di ambulante e della Partita Iva ed è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. Rischia anche una multa da 2.500 fino a oltre 15.000 euro.

La merce era in vendita ad un prezzo molto conveniente.

Anche per gli altri prodotti, alla luce della mancanza delle autorizzazioni, è scattato il sequestro amministrativo. La guardia di finanza ricorda che a tutela dei consumatori, dal 2014, è consultabile il sito internet https://siac.gdf.it, una piattaforma informatica implementata con l'ausilio della stessa Gdf, con informazioni e consigli utili sul mondo della contraffazione.