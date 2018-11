Accesso a corso medici medicina generale

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Sono 307 i laureati in medicina e chirurgia ammessi al concorso pubblico per l'accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2018/2021, che in Umbria conta 41 posti disponibili. La prova selettiva si svolgerà il 17 dicembre prossimo, alle ore 10, presso la Scuola interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia. Inizialmente erano soltanto 27 i posti a disposizione e 233 i medici partecipanti.

Poi, grazie a un nuovo accordo Stato-Regioni, si è passati a 41 con la conseguente riapertura del bando e la presentazione di ulteriori domande.

"Per la prima volta, negli ultimi dieci anni - sottolinea Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare - in Umbria è disponibile un numero così elevato di borse di studio per questa specializzazione. Si tratta di un'opportunità importante, che consente di dare una risposta significativa al tema della carenza e del ricambio generazionale dei medici".