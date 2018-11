Ue, Porzi presidente Calre per il 2019

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - "Una grande sfida per la nostra Umbria, appassionante e inedita per l'Assemblea legislativa dell'Umbria, una regione piccola ma che crede fermamente nell'Europa, nella sinergia e nei valori di condivisione di buone pratiche proprie di Calre". Così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che è stata eletta presidente della Conferenza dei presidenti delle Assemblee regionali europee per il prossimo anno.

"Una organizzazione - ha aggiunto - a cui partecipano 74 parlamenti regionali di otto Paesi europei, rappresentando 200 milioni di abitanti e della quale facciamo convintamente parte e che lavora per la condivisione di buone pratiche nell'amministrazione e nella legislazione". "Esprimendo la candidatura al ruolo di presidente Calre 2019 - ha spiegato - avevo chiaro in mente l'onere dell'impegno che stavo assumendo ma ora sento forte e presente soprattutto l'onore per me e per la mia cara piccola Umbria. Mi riempie di orgoglio sentire il sostegno di tanti e stimati colleghi".