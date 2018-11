Squarta,di notte lavori raccordo Perugia

"I lavori nel tratto di raccordo che collega gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo, a Perugia, devono essere svolti durante la notte e nel weekend per evitare i disagi agli automobilisti". Lo propone il consigliere regionale Marco Squarta (Fdi - portavoce delle opposizioni di centrodestra).

"La pioggia e le vibrazioni provocate dai camion sul viadotto Genna - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - fanno puntualmente saltare l'asfalto provocando dissesti sulla carreggiata che danneggiano braccetti, gomme e ammortizzatori delle auto che transitano sul raccordo. A ciò si aggiungono le interminabili code in cui rimangono intrappolati pendolari e viaggiatori che ogni giorno entrano e escono da Perugia. Questo calvario deve terminare ma finché non verranno assegnati i lavori per rifare daccapo l'intervento è opportuno che Anas prenda provvedimenti, quanto meno per limitare i disagi provocati agli automobilisti dal punto di vista economico e sul fronte dei ritardi".