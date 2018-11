Riaperta la Ss318 "di Valfabbrica"

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - L'Anas ha riaperto in entrambe le direzioni la strada statale 318 "di Valfabbrica", tra l'innesto E45 e lo svincolo di Petrignano d'Assisi, dopo l'incidente di martedì in cui un'autocisterna che trasportava olio alimentare si era ribaltata perdendo parte del carico che aveva compromesso il piano viabile.

In una nota l'Anas spiega di avere completato i lavori di rifacimento dell'asfalto nel tratto interessato su una delle due carreggiate, rendendo possibile la riapertura al transito a doppio senso. Gli interventi proseguono sulla seconda carreggiata.