Percorso dedicato atleti a Cres Pantalla

La Usl Umbria 1 e il Coni hanno firmato una convenzione con cui gli atleti delle società sportive umbre aderenti al Comitato olimpico possono accedere a un percorso dedicato presso il servizio di Cardiologia riabilitativa e sportiva (Cres) all'ospedale della Media Valle del Tevere, a Pantalla.

L'atleta potrà ora rivolgersi al Cres con richiesta del proprio medico di famiglia e prenotazione Cup, oppure saranno le società sportive convenzionate a prenotare direttamente al Cres la prestazione, attivando "una presa in carico tempestiva" per quelle specialistiche di secondo e terzo livello.

I referti saranno poi indirizzati al servizio di Medicina dello Sport per il rilascio della certificazione di idoneità sportiva degli atleti.

"Ringrazio il Coni per la fiducia riposta nella nostra struttura - ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Andrea Casciari - a testimonianza dell'elevata professionalità dell'equipe del Cres nel dare risposte qualificate ai cittadini e agli atleti".