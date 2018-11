Maxi esercitazione dell'esercito a Foligno

Due scenari diversi, ma un unico ospedale da campo composto da sale operatorie, terapia intensiva e moduli equipaggiati con le più sofisticate apparecchiature mediche per consentire la maxi esercitazione dell'Esercito al "soccorso sanitario e alla gestione del transito di uomini, mezzi e materiali".

Si terrà a Foligno, nell'area del dipartimento di Protezione civile, dal 27 al 29 novembre.

Esercitazione che è stata presentata nella sede Prociv dal colonnello Giovanni Di Blasi, alla presenza del responsabile regionale della Protezione civile Alfiero Moretti, dell'assessore regionale Giuseppe Chianella e del dirigente regionale area sanità Gianni Giovannini.

I due momenti operativi in cui il Comando dei supporti logistici dell'Esercito simulerà il soccorso prevedono un ipotetico intervento post terremoto in Umbria e un supporto in terra straniera e in particolare in una situazione di crisi nell'area del Corno d'Africa.