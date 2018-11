In quattro ai domiciliari aggressione Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 21 NOV - Sono tre albanesi e un folignate di età compresa tra 19 e 20 anni, i presunti responsabili di un'aggressione ai danni di due giovani avvenuta a luglio presso una discoteca del folignate, prima all'interno e poi all'esterno del locale. Sono stati arrestati, ai domiciliari, al termine di un'indagine condotta dal commissariato di Foligno.

A carico dei quattro è stata eseguita un'ordinanza cautelare disposta dal gip di Spoleto. Per tre di loro le misure restrittive sono state eseguite a Foligno dallo stesso personale del commissariato con l'ausilio di pattuglie del reparto prevenzione crimine "Umbria-Marche" di Perugia. Il quarto uomo è stato bloccato dalla polizia nel milanese.

Uno degli aggrediti, attraverso l'avvocato Giovanni Picuti, ha espresso il proprio ringraziamento "nei confronti della Questura e di quanti hanno operato per identificare" i quattro e proceduto al loro arresto. Ha quindi annunciato che si costituirà parte civile in un eventuale processo. (ANSA).