Manutenzione radiologia ospedale Amelia

Interventi di manutenzione straordinaria nel reparto di radiologia dell'ospedale Santa Maria dei Laici di Amelia: a comunicarlo è la direzione medica del presidio ospedaliero. Rendendo noto che le attività della struttura sono sospese dal 22 al 25 novembre.

I servizi programmati per pazienti esterni - spiega una nota dell'Usl Umbria 2 - sono già stati anticipati e tutti gli esami diagnostici sono stati eseguiti, mentre eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per pazienti ricoverati e per utenti del pronto soccorso saranno svolte all'ospedale di Narni.

A tale scopo è stato organizzato un servizio interno di trasporto e trasferimento 24 ore su 24, anche in collaborazione con il 118.