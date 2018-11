Informazioni Prociv su Umbria Radio

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - L'informazione di Protezione civile sbarca su Umbria Radio, grazie all'accordo di collaborazione raggiunto con Perusia Radio, il network in onda sul web e gestito dai volontari del Raggruppamento speciale di Protezione civile dell'Umbria.

Dal prossimo dicembre, il martedì e il giovedì (alle ore 12,05) e con repliche pomeridiane il mercoledì e il venerdì (alle 18,30), andrà in onda "Pillole di Protezione civile", in cui si parlerà, appunto, del ruolo e delle attività della Prociv e soprattutto si darà un'informazione di servizio utile al cittadino.

La collaborazione con Radio Perusia si estenderà anche a collegamenti in diretta all'interno degli spazi informativi di Umbria Radio qualora si dovessero registrare criticità sul territorio umbro così da dare notizie puntuali e certificate sullo stato dell'emergenza del momento.