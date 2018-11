Delegazione di Cascia dal Papa

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Una delegazione di circa 80 persone di Cascia sarà accolta, mercoledì 21 novembre, da papa Francesco nell'aula Paolo VI. Durante l'udienza, al Santo Padre verrà donata una tela in cui è stato dipinto il volto di Santa Rita, che attualmente è esposta all'interno del santuario, accanto all'urna della Santa e vi rimarrà fino a martedì.

Un'opera realizzata da Uliana Rasi all'interno delle attività che stanno portando avanti le donne del "Laboratorio del coraggio" di Cascia che da circa due anni si ritrovano per confezionare coperte, sciarpe, cappelli di lana da donare, "come un caldo abbraccio", ai più bisognosi.

La delegazione casciana mercoledì sarà guidata dal sindaco Mario De Carolis e dall'assessore alle politiche sociali Monica del Piano. Il prossimo 2 dicembre, invece, sempre il "Laboratorio del coraggio" si recherà di nuovo a Roma, questa volta presso l'Oblate della sacra famiglia per donare i manufatti ai poveri che transitano nella struttura religiosa.