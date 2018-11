Firmata convenzione Anci-Regione Umbria

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 16 NOV - È stata firmata a Bastia Umbra durante l'edizione speciale sul sisma 2016 di Expo Emergenze 2018 la convenzione per l'attuazione del sistema integrato regionale di protezione civile tra Regione Umbria e Anci Umbria. "Il protocollo tra Anci Prociv e Regione va a stabilizzare un percorso già attivo in questi anni e crea un sistema integrato di intervento nel momento dell'emergenza", ha spiegato il presidente di Anci Umbria, Francesco De Rebotti.

L'accordo delinea i quattro settori di azione sui quali i due enti lavoreranno insieme. "I primi due settori sono l'assistenza dell'Anci ai Comuni sia durante la programmazione - ha continuato De Rebotti - sia per quanto riguarda la formazione del personale che si occupa di protezione civile all'interno degli uffici comunali. Poi c'è la parte comunicativa, cioè come diffondere tra i cittadini e le imprese le comunicazioni nei momenti di emergenza ed infine, ultimo aspetto, quello che riguarda la gestione vera e propria dell'emergenza".