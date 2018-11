Diventa mamma anche se in cura linfoma

Una giovane donna della provincia di Perugia è diventata mamma all'ospedale del capoluogo umbro nonostante un linfoma che l'ha colpita durante la gravidanza e le terapie chemioterapiche alle quali è stata sottoposta. Lei e il figlio sono stati già dimessi.

A riferire quanto successo è l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera. La malattia è emersa dopo alcuni accertamenti eseguiti dal professor Lucio Cagini della struttura di Pneumologia. Il dottor Giorgio Epicoco, direttore di Ostetricia, ha spiegato che vista la gravidanza è stata costituita un'equipe multidisciplinare "perché il quadro era davvero allarmante". A farne parte che il dottor Fausto Roila e e il professor Brunangelo Falini. La donna è stata così sottoposta a chemioterapia per portare la gravidanza il più avanti possibile.

Il bambino è quindi nato nei giorni scorsi con parto cesareo in buone condizioni. Oggi madre e figlio sono stati dimessi. La donna dovrà comunque proseguire la cura per il linfoma. (ANSA).