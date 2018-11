Tre 'stelle' European beer per Birra Perugia

Nuovo riconoscimento internazionale per Birra Perugia che ha conquistato tre medaglie all'European beer star 2018, concorso considerato tra i più prestigiosi al mondo che si è tenuto a Norimberga durante le giornate della fiera specializzata BrauBeviale.

Quest'anno è stato registrato il record di birre iscritte, 2.344 provenienti da 51 Paesi, giudicate da una giuria di 144 esperti internazionali. "Questo premio è importante per i birrai come la stella Michelin per i cuochi" sottolinea il direttore Oliver Dawid, dell'associazione che organizza il concorso.

Birra Perugia - è detto in un suo comunicato - ha conquistato il podio con Mario tra 20 anni (Imperial Ipa), Calibro 7 (Apa, considerata tra le etichette più note e apprezzate della casa) e Perujah (Session Ipa).

"Ai successi non ci si abitua mai - commentano da Birra Perugia - ed ogni volta è come se fosse la prima. Quando abbiamo iniziato, nemmeno nei nostri sogni più rosei speravamo tanto".