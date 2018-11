Nuova tecnologia per ospedale Orvieto

In arrivo tecnologie d'avanguardia all'ospedale di Orvieto: il direttore generale dell'Usl Umbria 2, Imolo Fiaschini, ha infatti deciso l'acquisto di tre sistemi radiologici digitali completi, polifunzionali, multiparametrici e fissi, uno di questi destinato al Santa Maria della Stella, per un importo complessivo di 527 mila euro.

L'apparecchiatura sarà installata nella struttura complessa di diagnostica per immagini. "Il nuovo apparecchio radiologico polifunzionale - spiega il direttore, Ugo Ciammella - ha caratteristiche tecniche d'avanguardia che migliorano notevolmente le performance qualitative e quantitative degli esami di radiologia tradizionale assicurando accuratezza diagnostica e consentendo di minimizzare il più possibile la dose irradiata".

"Proseguiamo con decisione e con importanti investimenti sulla strada dell'innovazione tecnologica e della modernizzazione" sottolinea Fiaschini.