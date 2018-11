Non stop via macerie in basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 15 NOV - "La rimozione delle macerie all'interno della Basilica di San Benedetto, a Norcia, proseguirà senza alcuna interruzione, contestualmente alla messa in sicurezza, completando quanto prima la 'gabbia' metallica nella parte della controfacciata": è quanto ha detto il sindaco Nicola Alemanno, a seguito della riunione che si è tenuta ieri presso il Dipartimento di Protezione civile regionale. La soprintendente alle Belle arti dell'Umbria, Marica Marcalli, aveva spiegato che per continuare lo svuotamento della Basilica si sarebbe dovuti andare a nuova gara per l'affidamento dei lavori prevedendo il completamente delle opere entro l'estate 2019, ma dopo il vertice in Protezione civile sarebbe stata individuata un'altra procedura che permetterà, secondo Alemanno, di non bloccare il cantiere. "Dopo aver espletato queste operazioni - ha aggiunto - si potrà procedere al rilievo e all'avvio delle procedure del concorso internazionale".