Gdf sequestra 78 mila articoli 'pericolosi'

La guardia di finanza della compagnia di Foligno, al termine di accertamenti eseguiti nei confronti di una persona di origine cinese, titolare di un negozio in città, hanno sequestrato oltre 78 mila tra giocattoli, articoli per fumatori e bigiotteria risultati privi di informazioni per risalire al produttore o importati dalla Cina senza i preventivi controlli di sicurezza.

Con l'approssimarsi delle festività natalizie e nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica, il Comando provinciale di Perugia delle fiamme gialle ha intensificato i controlli in tale ambito. La gdf ha infatti sottolineato in una nota che "il commercio illegale di questi prodotti, costituisce un danno per l'economia nazionale per la concorrenza sleale che genera verso coloro che vendono analoghi prodotti 'certificati' e, pertanto, più costosi".