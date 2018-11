Barberini, ospedale Assisi è modello

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 NOV - "Il processo di trasformazione dell'ospedale di Assisi in valido presidio di territorio, a servizio di tutta la regione, in rete con i maggiori ospedali rappresenta un esempio da esportare": lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini intervenendo alla presentazione dei dati di attività della struttura e del Distretto sanitario.

Secondo il direttore generale dell'Usl Umbria 1, Andrea Casciari, "i dati testimoniano un percorso di progressivo sviluppo dei servizi ospedalieri e territoriali, realizzato per venire incontro alle reali esigenze dei cittadini, nel rispetto delle risorse disponibili".

"Qui, grazie a una diversa organizzazione dei servizi - ha detto ancora Barberini -, è stato sperimentato concretamente il nuovo modello di sanità che vogliamo attuare nei prossimi anni, basato su una forte integrazione fra ospedale e territorio e su una grande collaborazione tra strutture diverse per dare risposte più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini".