Badante trova borsello e lo dà ai vigili

(ANSA) - PERUGIA, 14 NOV - Una donna di sessanta anni originaria dell'Ucraina ha trovato e raccolto un borsello con 750 euro in contanti, documenti ed effetti personali. La donna, che lavora come badante, si è immediatamente recata al comando di polizia locale, affinché il borsello potesse tornare nelle mani del legittimo proprietario. E' successo a Bevagna.

Gli agenti guidati dal comandante Ermelindo Bartoli si sono subito attivati per risalire alla persona che lo aveva smarrito.

Gli operatori della polizia locale hanno contattato la proprietaria del borsello - una donna del posto - e la vicenda è finita nel migliore dei modi.