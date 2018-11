Sottosegretario Gava ha visitato Umbria

Castelgiorgio, Orvieto e Terni sono state le tappe della visita in Umbria del sottosegretario leghista al ministero dell'Ambiente, Vannia Gava. Che è stata accompagnata dal senatore Luca Briziarelli, capogruppo Lega in Commissione Ambiente.

Al centro degli incontri - è detto in un comunicato della Lega - tematiche ritenute di "fondamentale importanza" per i territori come la realizzazione di un impianto geotermico sulla piana dell'Alfina, la discarica "Le Crete", la questione dello stato di salute della Conca ternana.

"La presenza del Governo sul territorio e il confronto con le amministrazioni comunali è fondamentale" ha spiegato il senatore Luca Briziarelli. "Le priorità per la Lega - ha aggiunto - sono chiare: evitare i rischi legati alla presenza di impianti geotermici sull'altopiano dell'Alfina; impedire che Orvieto diventi la pattumiera dell'Umbria; rifinanziare la legge speciale che riguarda le Rupi di Orvieto e Todi di cui ricorrono i 40 anni; assicurare un ambiente sano a Terni".