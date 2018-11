Bacchetta avvia mandato guida Provincia

"Restituire centralità alla Provincia": questo l'obiettivo con cui Luciano Bacchetta avvia il suo mandato da nuovo presidente della Provincia di Perugia.

Con il giuramento in Consiglio provinciale parte dunque il nuovo corso dell'ente targato Bacchetta.

Rivolgendosi all'assemblea di Piazza Italia il sindaco di Città di Castello ha ribadito quali saranno gli obiettivi di fondo del suo mandato: ridare cioè una funzione e un ruolo politico ad un Ente "dal grande passato e che merita un futuro dignitoso da protagonista nella vita istituzionale della regione".

"La fase più complicata - ha detto in apertura della seduta del Consiglio - è superata. Questo ente ha vissuto immeritatamente momenti drammatici e ha subito un pesante depauperamento del personale. Ma adesso mi risulta che vi siano importanti risorse da investire in edilizia scolastica e nella viabilità. Se riusciremo ad utilizzare bene e presto tali risorse credo che avremo raggiunto significavi risultati".