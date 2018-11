A Valtopina la mostra-mercato tartufo

Tartufo sempre più protagonista in Umbria. Ora è la volta di Valtopina con la 38/a edizione della Mostra mercato. La manifestazione per due weekend, 17-18 e 24-25 novembre, torna anche in centro dove ci saranno iniziative di artigiani e commercianti mentre gli impianti sportivi continueranno a ospitare gli stand enogastronomici, una cinquantina, nei quali accanto al tartufo ci saranno altri prodotti di filiera corta come olio e vino, con la possibilità di degustazioni. Spazio anche alle tipicità di altre regioni, come la polenta Taragna e i prodotti tipici bolognesi. In centro storico saranno presenti anche iniziative dei commercianti, botteghe artigiane, arti e mestieri. Per tutto l'evento torna anche la "Borsa del cane da tartufo" e "Tartufando a Valtopina", con degustazioni di castagne e vino novello, grappe del Trentino e Rocciata igp. Ci saranno poi anche musica, una mostra fotografica, laboratori e dimostrazioni e le domeniche attività tra sport e natura.