Conferenza regionale economia e lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - La Conferenza regionale dell'economia e del lavoro è iniziata a palazzo Cesaroni con i saluti della presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi. È un quadro economico-occupazionale in movimento - è detto in un comunicato della Regione - quello che emerge dai primi contributi e relazioni che hanno aperto i lavori della Conferenza che ha registrato una significativa presenza di rappresentanti di forze imprenditoriali, sociali, sindacali e istituzionale. Un quadro, quello umbro, caratterizzato da segnali di ripresa e di positivo dinamismo, con nodi di carattere strutturale da sciogliere, e in un contesto globale che richiede qualità, innovazione e nuovi modelli di organizzazione del lavoro.

"Con questa Conferenza - ha affermato la presidente Porzi - vogliamo offrire alle forze sociali, economiche e istituzionali un'ulteriore occasione per un ampio confronto sulla situazione economico-occupazionale dell'Umbria, sui punti di forza e sulle criticità".