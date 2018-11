Arrivano 23 nuovi carabinieri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Come già preannunciato dal ministro dell'Interno negli scorsi giorni, da oggi l'Arma dei Carabinieri in Umbria disporrà di 23 carabinieri provenienti dagli Istituti di formazione, dove hanno recentemente concluso il percorso addestrativo.

Questo potenziamento numerico e qualitativo - spiega una nota dell'Arma - contribuirà a sostenere il quotidiano impegno dei Reparti dell'Arma dei carabinieri dislocati sul territorio, per elevare le capacità di intervento ed incrementare la prossimità ai bisogni dei cittadini.

I nuovi ingressi, che consentiranno anche di dar luogo a manovre di rinforzo in molti Reparti della regione, saranno orientati principalmente sulla città di Perugia e nelle sue immediate vicinanze, a Norcia e nell'Orvietano.