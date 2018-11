Un mln euro per ospedale Città Castello

"Un milione di euro, proveniente da fondi statali e regionali, sarà investito per la riqualificazione esterna e infrastrutturale dell'ospedale di Città di Castello, nell'ambito del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità, finalizzati a migliorare la sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche": lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Luca Barberini.

"L'intervento - spiega Barberini - consiste in una serie di opere legate in particolare all'adeguamento del sistema di impermeabilizzazione dell'edificio, della rete fognaria, del parcheggio e della viabilità esterna. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura, garantendo un maggiore confort per gli utenti e per gli operatori del presidio ospedaliero. Tali lavori andranno a completare quelli attualmente in corso per la ristrutturazione del blocco travaglio-parto, per cui sono stati investiti circa 700 mila euro, considerando anche l'acquisto di nuove apparecchiature e arredi sanitari".