Salieri visita ospedali Perugia e Terni

I consiglieri del Movimento 5 stelle Maria Grazia Carbonari e Andrea Liberati hanno accompagnato il senatore Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Igiene e sanità di Palazzo Madama, in una visita presso le sedi delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni e nei colloqui con i direttori generali.

Carenze di medici e personale, necessità di rilanciare l'ospedale di Terni con un intervento strutturale di modernizzazione, rafforzare la sinergia tra ospedale e Università di Perugia e valorizzazione anche di veterinaria i temi centrali sui quali il presidente della Commissione igiene e sanità di Palazzo Madama ha annunciato di volersi impegnare, secondo quanto riferito dagli esponenti del M5s.

Per Carbonari "c'è sempre stata più attenzione per le necessità del nord dell'Umbria rispetto al sud".