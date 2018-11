Camera commercio Perugia lancia Unica Umbria

La Camera di commercio di Perugia ha lanciato Unica Umbria, portale web che mette in rete il territorio. Lo ha fatto nell'ambito della Festa della rete in corso nel capoluogo umbro.

Sito e app - è stato spiegato - sono caratterizzati dalla geo-localizzazione delle informazioni e questo permette all'utente di spostarsi in maniera "semplice e veloce", rintracciando sulle mappe attività e luoghi di interesse. Unica Umbria è stata realizzata come un network costruito in condivisione con le imprese. Al momento i settori referenziati sono enogastronomia, con i produttori di olio, vino, cioccolato, birra, formaggio; tessile-cashmere; artigianato, che include aziende del settore orafo e della ceramica, cui si stanno aggiungendo il ferro battuto e le vetrate artistiche.

"Ciò che è importante per noi, è proporre al turista un'esperienza vissuta a contatto con il mondo produttivo" ha sottolineato il presidente della Camera di commercio di Perugia Giorgio Mencaroni.