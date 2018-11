Anche ad Arrone Frantoi aperti

Da quest'anno, per la prima volta, anche Arrone entra nel programma di Frantoi aperti, iniziativa dedicata alla valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Dop Umbria e del turismo rurale nel periodo della frangitura.

Domenica, a partire dalle 9, in collaborazione con Associazione strada dell'olio Dop Umbria e Camera di commercio Terni - Terre di San Valentino e Città dell'Olio, e con il contributo della Fondazione Carit, verrà proposta un giornata di iniziative gratuite dedicate al paesaggio dell'ulivo e alla degustazione dell'olio in Valnerina. Tra gli appuntamenti passeggiate negli uliveti e trekking alla scoperta dei mulini centenari del borgo di Tripozzo.

Arrone accoglierà nel Museo della maiolica di Casteldilago, aperto eccezionalmente, #ChiaveUmbra, progetto di mostra d'arte contemporanea diffusa in ambienti poco noti e accessibili dell'Umbria "minore".