Porzi, da Commissione Moro nuove verità

(ANSA) - PERUGIA, 9 NOV - "Un modo per far conoscere il lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Caso Moro, che ha portato alla luce nuove verità, indicibili fino a qualche anno fa": a dirlo è la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, che il 12 novembre parteciperà alla presentazione del libro "Moro - il Caso non è chiuso, la verità non detta", scritto dall'onorevole Giuseppe Fioroni e dalla giornalista Maria Antonietta Calabrò.

L'appuntamento, organizzato dalla stessa Assemblea legislativa regionale, è in programma presso la sala stampa del Sacro Convento di Assisi e segue l'incontro del 15 ottobre a Palazzo Cesaroni. Sarà aperto dai saluti della presidente Porzi e dal direttore della sala stampa del Sacro Convento, Padre Enzo Fortunato. Interverrà l'autore del libro, l'onorevole Giuseppe Fioroni. Modererà il giornalista Alvaro Fiorucci. (ANSA).