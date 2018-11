Operata 107 anni ringrazia sanità umbra

(ANSA) - PERUGIA, 8 NOV - "Testimonianze come quella della signora Luisa, che in occasione della festa per i suoi 107 anni ha voluto ringraziare tutti coloro che operano, a vario titolo nel mondo della sanità umbra, ci incoraggiano a continuare, ancor più convintamente, ad investire risorse e programmare azioni per interventi finalizzati a promuovere l'invecchiamento attivo, nonché a riconoscere e a valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità regionale": lo afferma l'assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welafare, Luca Barberini.

L'assessore coglie l'occasione di una lettera con la quale la signora Luisa Zappitelli di Città di Castello ha voluto ringraziare gli operatori sanitari dopo essere stata operata con successo al femore all'ospedale della sua città, e ringraziando a sua volta la signora Luisa per la sua gentilezza, ha voluto rendere noto che "al primo gennaio 2018 in Umbria su 223.225 anziani (circa il 25,2 per cento della popolazione), ben 281 hanno più di 100 anni".