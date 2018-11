Punto rosa festeggia 10 anni attività

(ANSA) - PERUGIA, 7 NOV - Un calendario fotografico per il 2019 e uno spettacolo teatrale dal titolo "Siamo noi": sono le iniziative ideate per festeggiare i dieci anni dell'associazione Punto Rosa, impegnata sin dal 2009 nel territorio di Assisi (e non solo) a sostegno di donne operate di tumore al seno e dei loro familiari.

A Perugia, nella sala Fiume di palazzo Donini, sono state svelate le immagini del nuovo calendario con 13 donne dell'associazione coinvolte - operate di tumore al seno hanno affrontato insieme la loro esperienza nella malattia - e che da oltre un anno frequentano un corso propedeutico di teatro alla Innuendo Academy di Foligno, diretto dal regista Lawrence Dionigi. In veste di attrici per la prima volta saranno, quindi, anche protagoniste della messinscena finale dello spettacolo il 23 febbraio 2019 al teatro Lyrick di Assisi.

"Siete un esempio per tutti" ha detto la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi rivolgendosi alle "farfalle rosa".