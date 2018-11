Diabete, DiaDay in 105 farmacie umbre

(ANSA) - PERUGIA, 7 NOV - Dopo il successo della prima edizione nel 2017, dal 12 al 18 novembre 2018 ritorna in tutta Italia e quindi anche in Umbria il "DiaDay", iniziativa per la prevenzione del diabete e delle sue complicanze. La campagna, ideata e promossa da Federfarma, dà ai cittadini la possibilità di calcolare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni, o di scoprire di essere in una condizione di prediabete o addirittura di essere già affetti da questa patologia.

Al cittadino - spiega una nota dei promotori - basterà entrare in farmacia, sottoporsi gratuitamente all'autoanalisi della glicemia e rispondere con l'aiuto del farmacista a facili domande predittive sul rischio. Nel 2018 in Umbria saranno 105 le farmacie aderenti all'iniziativa. Questo progetto di prevenzione ha avuto la sua genesi in Umbria; nell'autunno del 2015 infatti Federfarma Umbria e Associazione italiana Lions per il diabete (Aild) diedero il via al progetto di screening.