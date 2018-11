Storico, prima sicurezza Basilica Norcia

"La Basilica di San Benedetto prima di tutto dovrà essere ricostruita con criteri che possano garantire la massima sicurezza antisismica e se questo dovesse richiedere un'estetica diversa a quella cui siamo stati abituati non occorrerebbe esitare un istante": lo ha detto, all'ANSA, Romano Cordella, considerato uno dei più autorevoli storici della città di Norcia e della Valnerina umbra.

"Prima di dire come la Basilica sarà ricostruita nel dettaglio - ha aggiunto Cordella - occorrerà terminare lo svuotamento delle macerie e capire lo stato effettivo della parte muraria rimasta in piedi. Solo in quel momento saremo in grado di individuare quale tecnica e quali materiali si potranno usare per la ricostruzione della 'casa' di Benedetto".