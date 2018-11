Pranzo di autunno,anziani da futuri chef

(ANSA) - TERNI, 5 NOV - Studenti e anziani insieme, a Terni, grazie al "Pranzo di autunno" organizzato per gli utenti dei centri semiresidenziali dell'Usl Umbria 2, ospiti dei futuri chef dell'istituto alberghiero Casagrande.

L'evento, che si è svolto nei locali della scuola, ha riguardato, il 31 ottobre scorso, gli anziani del centro Agorà.

Il progetto coinvolge anche i centri La rocca e La sequoia.

"Quest'anno il centro Agorà, che da tempo collabora con l'istituto Casagrande per progetti integrati 'anziani-studenti' - si legge in una nota dell'azienda ospedaliera - ha inteso organizzare questa giornata insieme ai ragazzi dell'Istituto alberghiero. L'accoglienza, la presentazione dei piatti, la qualità del cibo, le gioiose ottime relazioni che si sono intrecciate, hanno fatto di un semplice pranzo una giornata indimenticabile per tutti gli anziani ed i loro familiari".