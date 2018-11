Internet, Festa della Rete a Perugia

Perugia per tre giorni sarà la capitale del web in occasione della dodicesima edizione della Festa della Rete e dei Macchianera Internet Awards 2018. Dal 9 all'11 novembre il capoluogo umbro ospiterà per la prima volta la più importante manifestazione dedicata al mondo di Internet e consegnerà gli Oscar della Rete ai personaggi più amati e scelti dal pubblico. Tanti gli appuntamenti da non perdere: dal #MeToo con Laura Boldrini all'intervista di Marco Salvati, autore televisivo, a Roberto Burioni, medico, accademico e divulgatore scientifico.

Il claim scelto per quest'edizione, "Il web che ti meriti" - è stato ricordato a Perugia nel corso della presentazione nello Spazio Ex Teatro Turreno che è stato riaperto per l'occasione - "è molto significativo e richiama l'attenzione che ciascuno di noi, in qualità di utente, deve dedicare nel costruire una rete web che gli sia utile ed in grado di migliorare la propria vita e quella degli altri".