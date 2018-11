Dedicato ecologia mensile frati Assisi

Un San Francesco preoccupato, tra rifiuti di ogni genere, con una mano in testa e l'altra su di una pala pronta a "ripulire" i "disastri ambientali causati dall'incuria dell'uomo" è la copertina del mensile dei frati di Assisi.

La prima pagina della rivista san Francesco di novembre propone infatti una vignetta "provocatoria" di Antonio Sullo. Ha il titolo "laudato qui" - riferisce la sala stampa del Sacro Convento -, un Francesco che si ritrova a ripulire il mondo e un'esortazione: l'ambiente non può aspettare.

"Il tempo passa e non ci rendiamo conto che siamo in ritardo.

Se non facciamo subito qualcosa andremo incontro alla definitiva catastrofe ambientale" ha sottolineato il direttore del mensile, padre Enzo Fortunato.